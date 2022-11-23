İran, Fordo'da uranyumu zenginleştirmeye başladı

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulunda 17 Kasım'da alınan kararda, yeterli iş birliği yapmamakla suçlanan İran'a, "bildirilmemiş 3 yerde bulunan uranyum izlerinin varlığına ilişkin derhal kabul edilebilir bir teknik açıklama sağlama" çağrısı yapılmıştı.

İran devlet televizyonuna göre, İran, "UAEA ile yeterli iş birliği yapmadığı" gerekçesiyle UAEA Yönetim Kurulunda alınan aleyhte karara tepki olarak yüksek düzeyde uranyum zenginleştirmeye başlarken Natanz ve Fordo'daki tesislerde yeni bir santrifüj zinciri oluşturulacağı ve Fordo'daki IR1 santrifüjlerinin daha hızlı uranyum zenginleştirebilen yeni nesil IR6 santrifüjleriyle değiştirileceği bilgisi verildi. Nükleer anlaşma İran'a 3,67 oranında uranyum zenginleştirme izni veriyordu.