İran gerilimi İngiltere’yi vurdu: Akaryakıt stokları eridi, fiyatlar sert yükseldi

İran ile başlayan çatışmaların etkisi, Birleşik Krallık’ta akaryakıt arzına doğrudan yansıdı. Resmi verilere göre ülkede benzin ve dizel stokları savaşın ilk haftalarında hızlı bir düşüş kaydetti.

Stoklar savaşın ilk günlerinde sert düştü

Enerji ve Net Sıfır Bakanlığı verilerine göre, 28 Şubat öncesinde yüzde 44 ile yüzde 47 arasında seyreden benzin stokları, mart ayıyla birlikte yüzde 36 seviyesine kadar geriledi. Bu oran Aralık 2022’den bu yana görülen en düşük seviye olarak kayıtlara geçti.

Ayın ikinci yarısında sınırlı bir toparlanma görülse de stoklar ortalama yüzde 40 civarında kaldı.

Bölgesel farklar dikkat çekti

Veriler, ülke genelinde ciddi farklılıklar olduğunu ortaya koydu. Kuzey İrlanda’da benzin stokları yüzde 26’ya kadar düşerken, Güney Batı İngiltere’de yüzde 31 seviyesi görüldü. Londra ve Kuzey Batı İngiltere ise görece daha sınırlı düşüş yaşanan bölgeler oldu.

Dizel stoklarında da hızlı gerileme

Dizel tarafında da benzer bir tablo oluştu. Şubat sonunda yüzde 49 seviyesinde olan stoklar, mart ayının ilk haftasında yüzde 37’ye kadar geriledi. Ayın ilerleyen günlerinde ise sınırlı toparlanmayla yüzde 42 seviyesine yükseldi. Bazı bölgelerde dizel stokları yüzde 35’e kadar düşerek kritik seviyelere yaklaştı.

Fiyatlar da yükselişte

Stoklardaki düşüş fiyatlara da yansıdı. RAC verilerine göre İngiltere’de kurşunsuz benzinin litre fiyatı 158,0 peniye yükselirken, savaşın başlangıcından bu yana yüzde 19 artış kaydedildi.

Dizel fiyatları ise daha sert yükseldi. Litre fiyatı 191,1 peniye çıkan dizelde artış oranı yüzde 34’e ulaştı.