Son dakika: İran, Kıbrıs Rum Kesimi'ndeki İngiltere askeri üslerine füze attı!

İngiltere Savunma Bakanı John Healey, Orta Doğu'da giderek tırmanan askeri hareketliliğe dair kritik açıklamalarda bulundu.

Bakan Healey, İran tarafından fırlatılan iki füzenin, İngiliz askeri varlığının bulunduğu Kıbrıs Rum Kesimi istikametine doğru ateşlendiğini duyurdu.

İran'ın bölgedeki hamlelerini sert bir dille eleştiren Healey, "Üslerimizin doğrudan hedef alındığından oldukça eminiz" dedi.

Bu durumun İran'ın misilleme stratejisindeki risklere işaret ettiğini savunan Bakan, saldırıların 'ne kadar ayrım gözetmeksizin' gerçekleştirildiğine dikkat çekti.

Tehlikenin boyutunu rakamlarla ifade eden Healey, Bahreyn'deki operasyon noktalarında görevli 300 İngiliz askerinin büyük bir risk atlattığını belirterek, "Bazıları füze saldırılarının birkaç yüz metre yakınındaydı" açıklamasında bulundu.

Başbakan Starmer uçakların görevlendirildiği açıklamıştı

İngiltere Başbakanı Keir Starmer ise bir gün öncesinde Orta Doğu üzerinde savunma amaçlı olarak uçakların görevlendirildiğini duyurmuştu.

Healey, başbakanın İran'a yönelik çağrılarını yineleyerek, füze saldırılarına son verilmesini, "bölgede giderek artan kontrolsüz ve ayrım gözetmeyen saldırılardan geri adım atılmasını" ve "silah programlarından vazgeçilmesini" istedi.