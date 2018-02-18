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İran: Ortadoğu'nun en önemli sorunu ABD

İran'ın dini lideri Ayetullah Hamaney’in başdanışmanı Ali Ekber Velayeti, "Ortadoğu bölgesinin en önemli sorunu ABD’’ dedi.

İran: Ortadoğu'nun en önemli sorunu ABD
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İran'ın dini lideri Ayetullah Hamaney’in başdanışmanı Ali Ekber Velayeti, Irak Dışişleri Bakanı İbrahim Caferi ile görüşmesinin ardından ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın Ortadoğu ziyaretine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Velayeti, Ortadoğu’nun en önemli sorununun ABD olduğunu belirterek, "ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ın bölge ziyareti ABD’nin, bölgedeki İslami ülkelere karşı askeri ve siyasi komplolarının yenilgiye uğramasından dolayı gerçekleşti” dedi.

İran'ın ABD’nin Ortadoğu’daki siyasi, askeri ve güvenlik konusundaki hareketlerini takip ettiğini belirten Velayeti, “İran, Irak ve Suriye kesintisiz iş birliği ile ABD’nin, Kürt bölgelerine sızmasına izin vermeyecektir” diye konuştu.

Irak Dışişleri Bakanı Caferi de Irak’ın potansiyellerini vurgulayarak, ‘’Milletler kendi ülkeleri içindeki potansiyele odaklanırsa hiçbir düşman o milletin karşısında duramaz” ifadesini kullandı.

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Kaynak: İHA

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