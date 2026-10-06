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İran: Parmaklarımız tetikte ve ABD’nin yapacağı yanlış hesaplamayı bekliyoruz

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi yaptığı açıklamada, "Silahlı kuvvetlerimiz her zamankinden daha hazırlıklı durumda, parmaklarımız tetikte ve ABD’nin veya Siyonist rejimin yapacağı herhangi bir yanlış hesaplamayı bekliyoruz" dedi.

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İran: Parmaklarımız tetikte ve ABD’nin yapacağı yanlış hesaplamayı bekliyoruz

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi ABD ve İsrail’e gözdağı verdi.

Azizi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Silahlı kuvvetlerimiz her zamankinden daha hazırlıklı durumda, parmaklarımız tetikte ve ABD’nin veya Siyonist rejimin yapacağı herhangi bir yanlış hesaplamayı bekliyoruz. Karşı karşıya kalacakları cevap, daha önce gördükleri her şeyden çok daha şiddetli ve yıkıcı olacak" dedi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
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