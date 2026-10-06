Avrupa’da güvenlik alarmı: Rusya için “hibrit saldırılar arttı” uyarısı

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Avrupa’da Rusya kaynaklı olduğu belirtilen sabotaj girişimleri, insansız hava araçları, siber saldırılar ve hava sahası ihlalleri güvenlik gündeminin üst sıralarına yerleşti.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, 5 Ekim’de Brüksel’de yaptığı açıklamada son haftalarda Avrupa genelinde bu tür olaylarda artış görüldüğünü söyledi.

Kallas, Rus füze ve insansız hava araçlarının hafta sonunda Moldova hava sahasını yeniden ihlal ettiğini belirtirken, Moskova Batılı ülkelerin sabotaj ve benzeri faaliyetlerle ilgili suçlamalarını reddediyor.

Avrupa’da saldırı ve sabotaj alarmı

Avrupa Birliği, klasik askeri saldırının altında kalan ancak devletlerin ekonomik ve siyasi işleyişini aksatabilecek eylemlere karşı yeni bir güvenlik modeli arıyor.

Brüksel’in tehdit listesinde sabotaj, kundaklama, siber saldırılar, İHA girişimleri, hava sahası ihlalleri ve dezenformasyon bulunuyor.

Bu tür saldırıların enerji tesisleri, ulaşım sistemleri, haberleşme ağları ve diğer kritik altyapılara yönelmesi, sorunu yalnız askeri güvenlik başlığı olmaktan çıkarıyor.

AB yönetimi, son haftalarda yaşanan gelişmelerin Avrupa ülkelerinin benzer olaylara daha hızlı ve ortak biçimde karşılık vermesini gerektirdiğini düşünüyor.

Leipzig sonrası Almanya önlemleri artırdı

Almanya’daki kırılma noktalarından biri 4 Ağustos’ta Leipzig-Halle Havalimanı’nda yaşandı.

Alman hükümeti, patlayıcı taşıdığı belirlenen bir insansız hava aracının bulunduğu olaydan Rusya’yı sorumlu tuttu. Moskova suçlamayı reddetti.

Olayın ardından Almanya Ulusal Güvenlik Konseyi konuyu birden fazla toplantıda ele aldı. Berlin yönetimi casusluk ve sabotaja karşı yeni önlemler alınmasına ve kritik altyapının korunmasının güçlendirilmesine karar verdi.

Alman hükümeti ayrıca enerji, ulaşım, sağlık, içme suyu ve diğer hayati hizmetleri sağlayan altyapıların dayanıklılığını artırmaya yönelik düzenlemelerini hızlandırıyor.

AB yeni güvenlik planını tartışıyor

Avrupa Birliği’nde tartışılan en önemli seçeneklerden biri yeni bir “Acil Güvenlik Protokolü”.

Plan, silahlı saldırı eşiğinin altında kalan olaylarda bir üye ülkenin talebiyle Avrupa ülkelerinin hızla bir araya gelerek ortak karşılık seçeneklerini değerlendirmesini öngörüyor.

AB savunma bakanları öneriyi 28 Eylül’de ilk kez ele aldı.

Brüksel özellikle bu mekanizmanın NATO’nun yerine geçmeyeceğini vurguluyor. Amaç, askeri saldırı kapsamına girmeyen sabotaj, siber saldırı veya benzeri olaylarda Avrupa Birliği’nin elindeki siyasi, ekonomik ve güvenlik araçlarını daha hızlı kullanabilmesi.

Henüz kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiş bir düzenleme bulunmuyor. Görüşmeler devam ediyor.

Kritik altyapı ve yatırımlar mercek altında

Güvenlik tartışmasının ekonomi cephesinde de önemli sonuçları ortaya çıkmaya başladı.

Almanya Ulusal Güvenlik Konseyi, kritik altyapının korunmasının yanı sıra stratejik ekonomik bağımlılıkların azaltılması için yeni adımlar kararlaştırdı.

Berlin, yabancı yatırımların güvenlik açısından incelendiği mevzuatın hızla yenilenmesini ve kritik hammaddelerde daha çeşitli, dayanıklı tedarik zincirleri kurulmasını hedefliyor.

Bu yaklaşım enerji, telekomünikasyon, ulaşım, veri merkezleri ve kritik hammadde tedariki gibi alanlarda daha sıkı güvenlik kontrollerinin gündeme gelebileceğini gösteriyor.

Avrupa açısından güvenlik ile ekonomi arasındaki çizgi böylece giderek daralıyor.

Avrupa’nın maliyeti de artabilir

Kritik altyapının korunması, İHA savunması, siber güvenlik ve tedarik zincirlerinin çeşitlendirilmesi Avrupa ülkeleri için yeni harcamalar anlamına geliyor.

Şirketlerin de veri merkezlerinden üretim tesislerine, enerji altyapısından lojistik ağlarına kadar daha yüksek güvenlik maliyetleriyle karşılaşması mümkün.

Diğer yandan stratejik yatırımların daha sıkı denetlenmesi, yabancı sermayenin bazı sektörlere giriş süresini uzatabilir.

Avrupa’nın yeni güvenlik yaklaşımı bu nedenle yalnız savunma bütçelerini değil, yatırım politikalarını ve şirketlerin faaliyet maliyetlerini de etkileyebilecek bir sürece dönüşüyor.

Türkiye için Karadeniz ve tedarik zinciri öne çıkıyor

Gelişmeler Türkiye açısından da yakından izleniyor. Türkiye bir NATO üyesi olmasının yanı sıra Karadeniz’e kıyısı bulunan, Avrupa ile Asya arasındaki enerji, ticaret ve ulaşım hatlarının merkezinde yer alan ülkelerden biri.

Avrupa’nın kritik altyapı güvenliğini artırması; enerji bağlantıları, lojistik koridorlar, telekomünikasyon sistemleri ve stratejik tedarik zincirleri açısından Türkiye’yi de ilgilendiriyor.

Özellikle Karadeniz’de hava sahası, enerji altyapısı ve ulaştırma güvenliğine ilişkin risklerin artması halinde güvenlik tedbirlerinin ekonomik maliyetleri de daha görünür hale gelebilir.

Avrupa’daki yeni dönemin temel sorusu artık yalnız askeri bir saldırıya nasıl karşılık verileceği değil. Savaş ilan edilmeden yürütülen saldırılara karşı ekonomi ve kritik altyapının nasıl korunacağı da yeni güvenlik denklemine giriyor.