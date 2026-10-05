Askerlik 9 ay mı oldu? Askerlik süresi uzadı mı?

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Askerliğin 9 aya çıkarılacağı dedikodusu yine dolaşıma sokuldu. Sosyal medyada bugün bu iddia sıkça yayıldı. Özellikle askere gidecek adaylar "Askerlik 9 ay mı oldu" diye soruyor.

Askerlik 9 ay mı oldu?

Bugün ortaya atılan "Askerlik uzayacak" söylentisi gerçeği yansıtmıyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından böyle bir açıklama yok.

Askerlik hizmet süresi, erbaş ve erler için 6 ay, yedek subay ve yedek astsubaylar için 12 ay.