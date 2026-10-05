Sibirya’da veba şüphesi: 200 kişi izolasyonda

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Olay, çalışanın ölümünün zatürreyle ilişkilendirilmesi ancak hastalığa yol açan etkenin açıklanamaması üzerine veba şüphesini gündeme taşıdı. Rus sağlık makamları ise şu ana kadar veba vakasını resmen doğrulamadı.

Olayın merkezinde Sibirya ve Uzak Doğu Anti-Veba Araştırma Enstitüsü’nde görev yapan bir laboratuvar çalışanı bulunuyor.

Çalışanın ağır solunum yolu belirtileriyle Şelehov’daki hastaneye kaldırıldığı, durumunun hızla kötüleşmesi üzerine solunum desteğine alındığı ve 2 Ekim’de hayatını kaybettiği bildirildi.

Ölümün ardından hastane ve araştırma enstitüsündeki temaslıların belirlenmesi için geniş çaplı epidemiyolojik çalışma başlatıldı.

Resmî tanı: Nedeni belirlenemeyen zatürre

Rusya’nın tüketici sağlığı ve salgın hastalıklarla mücadeleden sorumlu kurumu Rospotrebnadzor, vakayı “etiyolojisi belirlenemeyen zatürre” olarak tanımladı.

Kurum, çalışandan alınan örneklerde kişinin mesleki faaliyetiyle bağlantılı tehlikeli mikroorganizmalara rastlanmadığını ve araştırma enstitüsünde patojenlerle ilgili kayıt altına alınmış bir olay bulunmadığını bildirdi.

Böylece yetkililer, yayılan "veba vakası kesinleşti" iddialarını doğrulamış olmadı.

Laboratuvarda tüp kırıldığı iddiası tartışılıyor

Olayın en çok tartışılan bölümü ise çalışanın hastalanmadan önce laboratuvarda canlı biyolojik materyal içeren bir tüpü kırdığı yönündeki iddia.

Yerel ve uluslararası haberlerde söz konusu materyalin vebaya yol açan Yersinia pestis bakterisini içerdiği öne sürüldü.

Ancak bu senaryo Rus sağlık makamları tarafından doğrulanmadı. Rospotrebnadzor, enstitüde patojen mikroorganizmalarla bağlantılı herhangi bir olay kaydedilmediğini bildirdi.

Bu nedenle laboratuvar kazası iddiası şu aşamada kesinleşmiş bilgi olarak değerlendirilemiyor.

Yaklaşık 200 kişi gözetim altında

Ölümün ardından çalışanla doğrudan veya dolaylı temas etmiş olabilecek yaklaşık 200 kişinin tıbbi gözlem ve izolasyon altına alındığı bildiriliyor.

Bunların önemli bölümünün hastanelerde takip edildiği belirtilirken şu ana kadar temaslılar arasında yeni bir doğrulanmış veba vakası açıklanmadı.

Temas takibinin kapsamının geniş tutulması, hastalığın ne olduğunun kesinleşmemiş olması ve olası riskin erken aşamada sınırlandırılmak istenmesiyle açıklanıyor.

Hastanelerde karantina, fabrikada maske önlemi

Şelehov ve çevresindeki bazı sağlık kuruluşlarında hasta kabulü ve taburcu işlemlerinin sınırlandırıldığı, belirli bölümlerin karantina altına alındığı bildirildi.

Bölgede bulunan büyük bir alüminyum tesisinde de çalışanlar için maske uygulamasına geçildi.

Yerel yönetimlerin toplu etkinlikleri sınırlandırdığı ve salgınla mücadele komisyonlarının devreye girdiği belirtiliyor.

Ancak bu önlemler, bölgede yaygın bir salgının başladığının kanıtı değil; ihtiyat amaçlı epidemiyolojik tedbirler olarak uygulanıyor.

Veba şüphesi neden bu kadar ciddi?

Veba, bir virüs değil, "Yersinia pestis" adlı bakterinin yol açtığı bulaşıcı bir hastalık.

Hastalığın bubonik, septisemik ve pnömonik biçimleri bulunuyor. Akciğerleri etkileyen pnömonik veba, solunum damlacıkları yoluyla insandan insana geçebildiği için en ciddi türlerden biri kabul ediliyor.

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre hastalık erken teşhis edildiğinde antibiyotiklerle tedavi edilebiliyor. Buna karşılık tedavi edilmeyen pnömonik veba çok hızlı ilerleyebiliyor.

Bu nedenle olası bir veba şüphesinde temaslıların hızla belirlenmesi ve izolasyon uygulanması standart salgın kontrol yöntemleri arasında bulunuyor.

Rusya: Bölgedeki durum istikrarlı

Rospotrebnadzor, Irkutsk ve Şelehov’daki sağlık durumunun “istikrarlı” olduğunu ve gerekli salgın önleme tedbirlerinin uygulandığını açıkladı.

Kurum ayrıca araştırma enstitüsü çalışanları arasında son günlerde bulaşıcı hastalık nedeniyle sağlık kuruluşuna başvuran başka personel bulunmadığını bildirdi.

Şu aşamada kamuoyunun yanıtını beklediği temel soru ise değişmedi: Laboratuvar çalışanının ölümüne yol açan zatürrenin nedeni neydi ve olayın veba bakterisiyle bağlantısı bulunuyor mu?

Bu soruya kesin yanıt verilmeden bölgede bir "veba salgını" yaşandığını söylemek için doğrulanmış veri bulunmuyor.