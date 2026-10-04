2026 KPSS Ön Lisans soruları açıklandı! ÖSYM KPSS Önlisans soru ve cevap anahtarını erişime açtı
Son dakika... KPSS Ön Lisans soruları açıklandı. ÖSYM tarafından az önce yapılan duyuruda "2024-KPSS Ön Lisans Sınavı: Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Yayımlandı" denildi.
2026 KPSS Ön Lisans bugün saat 10.15'te başladı ve 12.25'te sona erdi. Sınav sonrası gözler soru ve cevap anahtarına çevrildi. Peş peşe gelen soru "2026 KPSS Ön Lisans soruları açıklandı mı" olurken ÖSYM müjdeli haberi az önce geçti.
2026 KPSS Ön Lisans soruları erişime açıldı
ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"4 Ekim 2026 tarihinde uygulanan 2026-KPSS Ön Lisans sınavının (2026-KPSS Ön Lisans) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı’nın % 10’u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.
Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir"
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2026 KPSS Ön Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖSYM'nin 2026 yılı takviminde yer alan bilgiye göre KPSS Ön Lisans sonuçları 30 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak.
Adaylar sınav sonuçlarını, açıklandığı andan itibaren ÖSYM'nin resmi sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilirler.
KPSS tercihlerinin ise aralık ayında başlaması bekleniyor.