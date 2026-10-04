2026 KPSS YORUMLARI: Bu sene KPSS Ön lisans zor muydu, kolay mıydı?

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2026 KPSS Ön lisans sınavında yaklaşık 1 buçuk milyon kişi ter döktü. Adaylar elinden geldiğince sorulara cevap verdi. Şimdi merak edilen konulardan biri de yapılan yorumlar... Sık sık "Bu sene KPSS Ön lisans zor muydu, kolay mıydı" sorusu geliyor.

İşte sosyal medyadan gelen KPSS Ön lisans yorumları...

* 2026 KPSS Ön lisans sınavına ilişkin olarak, Türkçe ve Matematik kısmının zor olduğu, tarih ve coğrafyanın detaylı sorulardan oluştuğu ile ilgili bir genel durum var.

* Matematiği daha zor yapsaydınız böyle az olmuş.

* Bu KPSS Ön Lisans Tarih şaka mı! Valla çok zordu.

* Tarihin en zor KPSS Ön lisans sınavıydı.

* Sonunda ramazan ayında izlediğim Hz. Yusuf’un hayatı işime yaradı.

* O kadar olimpiyat izledim seni hiç tanımıyorum Arman Duplantis.

* Madem Aşık Veysel ve Küçük Prens soracaktınız, biz niye o kadar çalıştık?

* Ön lisans sorularını duyunca lisans KPSS zorluğunu fark ettik.

* Tarihin en kolay KPSS'si olabilir.

* Küçük Prens beni mutlu eden tek cevaptı.

* KPSS Ön lisans kolaydı arkadaşlar relax.

* Ön lisans KPSS’yi de atlattık bundan sonrası tamamen nasip ve ÖSYM’nin insafı.

* Tarihin en zor KPSS Ön lisans sınavıydı.

* Türkçede P R T S U sıralaması yaparken süre bitmiş.