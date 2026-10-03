Erdoğan'dan fon açıklaması: Her türlü adımı atıyoruz, ekonomimiz bu sorunun üstesinden gelecek kapasitede

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Erdoğan, Şanlıurfa Şehir Hastanesi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Eylül ayında fon piyasasının belli bir bölümünde sorun ortaya çıktığını ifade eden Erdoğan, bunun üzerine ilgili kurulların toplandığını ve yol haritasının belirlendiğini söyledi.

Erdoğan, "Birinci önceliğimiz Türkiye ekonomisine zarar gelmesin. Her kim haksız kazanç elde etmişse bunun hesabını adalete versin." ifadelerini kullandı.

Devlet Denetleme Kurulu (DDK), Hazine ve Maliye Bakanlığı ile diğer ilgili kurumların gerekli adımları attığını belirten Erdoğan, "Kimsenin hakkını kimseye yedirmeden adalet ve hakkaniyet zemininde sorunun süratle çözülmesi için çalışıyoruz." diye konuştu.

Vatandaşlara "gönüllerini ferah tutmaları" çağrısında bulunan Erdoğan, Türkiye ekonomisinin söz konusu sorunun üstesinden gelecek kapasiteye sahip olduğunu vurguladı.

Erdoğan, "Türk sermaye piyasaları çok daha güçlenerek yoluna devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Kendi çıkarlarını ve yanlışlarını örtmek amacıyla Türkiye'nin ekonomik güvenliğine zarar vermeye çalışanların başarılı olamayacağını ifade eden Erdoğan, "Kendi pisliklerini örtmek adına Türkiye'nin iktisadi güvenliğine sabotaj düzenleyenlerin hevesleri kursaklarında kalacaktır." dedi.