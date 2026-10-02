TBB Başkanı Alpaslan Çakar’dan fon mesajı: Bankacılık sektöründe negatif etki beklemiyoruz

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar'ın ev sahipliğinde, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol'un katılımıyla "Dönüşümün Finansmanı: COP31 Yolunda Türkiye" başlıklı basın buluşması gerçekleştirildi.

TBB Yönetim Kurulu üyelerinin de katıldığı buluşmada, enerji sektörünün dönüşümünde finansmanın rolü, Türkiye bankacılık sektörünün enerji yatırımlarına sağladığı katkı ve önümüzdeki döneme ilişkin hedefler ele alındı.

Toplantıda, COP31 öncesinde Türkiye'nin enerji dönüşüm sürecinin finansmanı ve bankacılık sektörünün bu süreçte üstlendiği rol değerlendirildi.

Türkiye Bankalar Birliği Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan, fonlara ilişkin değerlendirmesinde, söz konusu rakamların bankacılık sektörü açısından büyük olmadığını belirterek, gelişmelerin sektörü negatif etkilemesini beklemediğini söyledi.

Fonlardan çıkan paranın bankacılık sektörüne yöneldiğine işaret eden Çakar, "Oradan çıkan para nereye gidiyor? Bankacılık sektörüne geliyor. Dolayısıyla da sistemin içine kalmış para. Bu nedenle bankacılık sektörünün negatif etkilenmesi söz konusu değil." dedi.

Çakar, fonlarda yaşanan hareketliliğin kısa sürede çözüleceğini ifade ederek, söz konusu tutarların bankacılık sektörü açısından önemli bir büyüklük oluşturmadığını belirtti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) son dönemde attığı zorunlu karşılık adımının fonlarda yaşanan gelişmelerle bağlantılı olmadığını vurgulayan Çakar, bu hamleyi bir süredir özellikle KOBİ kredileri açısından beklediklerini söyledi.