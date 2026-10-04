Meteoroloji uyardı: Sağanak ve kuvvetli rüzgar geliyor

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, Türkiye genelinde hava parçalı ve az bulutlu, güney kesimlerde ise yer yer çok bulutlu olacak.

Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Ege ve İç Anadolu’nun güneyi ve Doğu Anadolu’nun batısında sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Marmara ve Kuzey Ege’de kuvvetli rüzgar

Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi beklenirken, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında hızının saatte 40-60 kilometreye ulaşacağı öngörülüyor.

Meteoroloji, kuvvetli rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini bildirdi.

Akdeniz ve Güneydoğu’da sağanak bekleniyor

Marmara Bölgesi’nin parçalı ve az bulutlu geçmesi beklenirken İstanbul’da sıcaklığın 21, Bursa’da 22 ve Çanakkale’de 23 dereceye ulaşacağı tahmin ediliyor.

Ege’de Muğla ve Denizli çevrelerinde öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. İzmir’de sıcaklığın 26, Muğla’da 22 derece olması öngörülüyor.

Akdeniz Bölgesi genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Günün en yüksek sıcaklığının Adana’da 28, Antalya’da 26, Hatay’da 27 derece olması bekleniyor.

İç Anadolu’nun güneyinde de yerel sağanak görülecek. Ankara’da yağış beklenmezken sıcaklığın 19 derece olacağı tahmin ediliyor. Konya’da ise öğleden sonra gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Doğu Anadolu’nun batısında yağış

Batı Karadeniz’in parçalı ve az bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz’in ise parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Doğu Anadolu’nun batısında öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken, Malatya’da sıcaklığın 22 dereceye ulaşacağı öngörülüyor.

Güneydoğu Anadolu genelinde ise öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak. Sıcaklıkların Diyarbakır ve Mardin’de 24, Gaziantep’te 25, Şanlıurfa’da ise 27 derece olması bekleniyor.