DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER LİSTESİ 4 EKİM: Ege Denizi’nde 4,4 büyüklüğünde deprem , az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?

Ege Denizi’nde 4,4 büyüklüğünde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi’nde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Saat 03.48’de kaydedilen depremin 6,73 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.
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Ege Denizi’nde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD’ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre, deprem saat 03.48’de kaydedildi. Sarsıntının yerin 6,73 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.
Depremin çevre bölgelerde de hissedildiği bildirildi.
Kaynak: HABER MERKEZİ