2026 KPSS Ön lisans tarihi ve saati... KPSS Ön lisans ne zaman, saat kaçta başlayacak?

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

İki yıl aranın ardından yüz binler KPSS Ön lisans oturumuna katılacak. Heyecan bir hayli yüksek... Sınavın tarihi ve saati bir hayli önemli... Bu sebeple "KPSS Ön lisans ne zaman, saat kaçta başlayacak" sorusu pik yapmış durumda...

2026 KPSS Ön lisans sınav tarihi ve saati

4 Ekim 2026 tarihinde uygulanacak 2026-KPSS Ön Lisans Sınavı saat 10.15'te başlayacak. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.

130 dakika sürecek sınavda adaylara genel yetenek ve genel kültür alanlarından toplam 120 soru sorulacak.