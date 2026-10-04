Ferhat Gündoğdu MHK Başkanlığı görevinden istifa etti

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Gündoğdu'nun avukatları tarafından yapılan yazılı açıklamada, İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliğince "görevi kötüye kullanma" ve "tehdit" suçları yönünden savcılığın tutuklama talebinin reddedildiği, "kişisel verilerin kaydedilmesi" suçu yönünden ise tutuklama tedbirine başvurulduğu belirtildi.

Açıklamada, adli sürecin Gündoğdu'nun avukatları tarafından takip edildiği ifade edilerek, müvekkilin masumiyetine ve yakın zamanda özgürlüğüne kavuşacağına inanıldığı kaydedildi.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) devam eden soruşturma sürecinde yıpratılmaması ve adli sürecin işleyişine zarar gelmemesi amacıyla Gündoğdu'nun MHK Başkanlığı görevinden 3 Ekim 2026 itibarıyla istifa ettiği bildirilen açıklamada, istifa dilekçesinin avukatları tarafından TFF'ye iletildiği aktarıldı.

MHK üyesi Sebahattin Şahin de istifa etti

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılan MHK üyesi Sebahattin Şahin de görevinden istifa etti.

Şahin, istifa dilekçesinde, "Gördüğüm lüzum üzerine MHK üyeliğinden istifa ediyorum. Gereğini arz ederim." ifadelerini kullandı.