MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu dahil 5 isim tutuklandı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosu tarafından yürütülen ve kamuoyunda "hakemler dosyası" olarak bilinen soruşturmada yeni gelişme yaşandı.

Soruşturma kapsamında aralarında Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da bulunduğu 5 isim hakkında tutuklama kararı verildi. İki isim ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

5 isim tutuklandı

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, TFF Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Başkanı Ferdi Karadoruk, eski TFF MHK Üyesi Yunus Yıldırım, TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu Alican Sağlar ile İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosif'in tutuklanmasına karar verildi.

2 isim adli kontrolle serbest

Soruşturma kapsamında TFF MHK Eski Başkan Vekili Ahmet Şahin ile MHK Üyesi ve TFF Eğitim ve 4. Bölge Sorumlusu Sebahattin Şahin ise yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.