KPSS Ortaöğretim sınav yerleri ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak? İşte sınav giriş belgesi tarihi ve saati...
KPSS Ortaöğretim sınav yerleri için bekleyiş sürüyor. Yüz binlerce kişi oturumları beklerken bir yandan da sınav giriş belgelerini kontrol ediyor. İşte "KPSS Ortaöğretim sınav yerleri ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak" sorusunun yanıtı...
KPSS oturumları teker teker yapılıyor. Bir sonraki sınav ise KPSS Ortaöğretim. 1 yıl aradan sonra yapılacak sınava adaylar sıkı şekilde hazırlanırken sınava kısa süre kala "KPSS Ortaöğretim sınav yerleri ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak" sorusuna cevap aranıyor.
2026 KPSS Ortaöğretim sınav yerleri ne zaman açıklanacak?
2026 KPSS Ortaöğretim sınavı 25 Ekim'de gerçekleşecek. ÖSYM sınavdan ön gün önce sınav giriş belgelerini yayımlıyor. Bu sebeple gözler 15 Ekim tarihinde olacak.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, 15 Ekim tarihinde ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir.
2025-KPSS Ortaöğretim sınavı için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.