Almanya ile Ukrayna milyarlık pakette anlaştı

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Almanya Başbakanı Friedrich Merz’in Kiev ziyaretinin ekonomik ve savunma boyutu somutlaştı. Ukrayna ile Almanya arasında savunmadan enerjiye uzanan alanlarda 15 anlaşma ve belge imzalanırken, Ukrayna yönetimi anlaşmaların toplam değerinin 8,5 milyar euroyu aştığını açıkladı.

Merz’in ziyaretine Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Katherina Reiche’nin yanı sıra savunma, sanayi ve enerji sektörlerinden şirketlerin temsilcileri de katıldı.

15 anlaşmanın değeri 8,5 milyar euroyu aştı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Alman tarafıyla imzalanan 15 anlaşma ve belgenin büyük bölümünün güvenlik iş birliği, üretim, tedarik, Alman sanayisine verilecek siparişler ve Ukrayna’daki ortak projeleri kapsadığını açıkladı.

Zelenskiy, bu anlaşmaların toplam değerinin 8,5 milyar euroyu geçtiğini bildirdi.

Ukrayna yönetimine göre anlaşmalar hava savunması, önleyici insansız hava araçları, savunma sanayi iş birliği ve enerji alanlarına yayılıyor.

Almanya’dan ayrıca 1,3 milyar euroluk paket

Ziyaret kapsamında Almanya’nın Ukrayna’ya sağlayacağı yeni destek paketi de açıklandı.

Toplam büyüklüğü 1,3 milyar euroyu aşan paket savunma kapasitesinin güçlendirilmesi ile kış öncesinde enerji altyapısının desteklenmesini hedefliyor.

Ukrayna tarafı paketin mevcut askeri ihtiyaçların yanı sıra Rus saldırılarında zarar gören enerji altyapısının onarımına da kaynak sağlayacağını belirtti.

Bu destek, şirketler arasında imzalanan ticari ve sanayi anlaşmalarından ayrı bir hükümet destek paketi olarak duyuruldu.

Hava savunması ve İHA üretimi öne çıktı

Yeni iş birliği paketinin merkezinde hava savunması bulunuyor.

Ukrayna yönetimi önleyici İHA'lar, F-16 savaş uçaklarında kullanılacak mühimmat ve hava savunma sistemlerinin anlaşmaların kapsadığı alanlar arasında olduğunu açıkladı.

İki ülke halen bazı insansız hava araçlarını ortak üretiyor. Tarafların daha geniş kapsamlı bir “Drone Deal” üzerinde de çalıştığı belirtildi.

Ukrayna’nın savaş sırasında geliştirdiği İHA teknolojilerinin Alman savunma sanayisine aktarılması, Almanya’daki üretim kapasitesinin ise Ukrayna’nın tedarik ihtiyacına açılması hedefleniyor.

Alman sanayisine yeni siparişler geliyor

Anlaşmalar Almanya açısından da yeni bir sanayi ve sipariş kanalı oluşturuyor.

Ukrayna yalnızca Alman hükümetinden askeri yardım almayacak; Alman şirketlerinden doğrudan silah, ekipman ve teknolojik sistemler satın alacak.

Ortak üretim projelerinin hem Almanya’da hem Ukrayna’da üretim kapasitesini artırması ve yeni yatırımlar oluşturması bekleniyor.

Merz de iki ülke arasındaki ilişkinin tek yönlü olmadığını vurgulayarak, Ukrayna’nın savaş alanında geliştirdiği teknolojilerden Alman şirketlerinin de yararlanabileceğine dikkat çekti.

Enerji fonunda Almanya’nın payı 800 milyon euroyu aşacak

İş birliğinin diğer önemli ayağını enerji oluşturuyor.

Ukrayna hükümeti, Almanya’nın Ukrayna Enerji Destek Fonu’na yaptığı toplam katkının 800 milyon euroyu aşacağını açıkladı.

Kaynağın Rus saldırılarında zarar gören elektrik altyapısının onarılması, enerji sisteminin kış aylarına hazırlanması ve ortak enerji projelerinin geliştirilmesinde kullanılması planlanıyor.

Rusya’nın son dönemde Ukrayna’nın elektrik ve enerji altyapısına yönelik saldırılarını artırması nedeniyle enerji güvenliği Kiev’in en acil finansman alanlarından biri haline geldi.

Almanya desteği sanayi ortaklığına dönüştürüyor

Berlin ile Kiev arasındaki ilişki böylece yalnızca doğrudan askeri yardımdan daha geniş bir modele doğru ilerliyor.

Yeni yapıda Alman şirketlerinin Ukrayna’ya mal ve teknoloji satması, Ukraynalı şirketlerle ortak üretim yapması ve savaş sonrasındaki yeniden yapılanma projelerine katılması hedefleniyor.

Savunma sanayisi, enerji, altyapı ve teknoloji şirketleri bu modelin temel sektörlerini oluşturuyor.

15 yeni anlaşmanın uygulanmaya başlaması halinde Almanya-Ukrayna ekonomik ilişkisinin ağırlığı doğrudan devlet yardımlarından uzun vadeli sanayi ve üretim ortaklıklarına daha fazla kayabilir.