Naci Görür'den peş peşe olan depremler sonrası dikkat çeken açıklama

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4,8 ve 4,9 büyüklüğünde iki deprem kaydedildi.

Bu sarsıntıların ardından Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde 5,2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Depremler çevre illerde de hissedildi.

Depremlerin ardından yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den bir değerlendirme geldi.

Sarsıntıların Doğu Anadolu Fayı üzerinde gerçekleştiğini belirten Görür, 6 Şubat depremlerinin etkisine dikkat çekti.

"Depremler Körfez'e ve Adana'ya yaklaşıyor"

Görür, açıklamasında depremlerin büyüklüğünü 4,8-5,1 aralığında ifade ederek şu değerlendirmeyi yaptı:

"DAF üzerinde olan depremler. Depremler Körfez'e ve Adana'ya yaklaşıyor! 6 Şubat depremleri etkisini gösteriyor. Geçmiş olsun."