Son depremler: Adana'da peş peşe depremler: Saimbeyli'de bir sarsıntı daha! kaç şiddetinde deprem oldu? Depremin büyüklüğü ne? Adana'da neden deprem oluyor?

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AFAD'ın verilerine göre, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 14.19'da 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Aynı bölgede saat 14.36'da 4,9 büyüklüğünde bir sarsıntı daha kaydedildi.

Saimbeyli'de gün içinde peş peşe meydana gelen depremlerin ardından saat 19.00'da 4,4 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı.

Son olarak saat 20.28'de Saimbeyli'de 4,3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Sarsıntılar Adana'nın yanı sıra Kahramanmaraş, Osmaniye, Gaziantep ve çevre illerde de hissedildi.

Osmaniye'de 5,2 büyüklüğünde deprem



Adana'daki depremlerin ardından Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde de 5,2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.