Saatler geri alınacak mı? Kış saati uygulamasına geçilecek mi?
Ekim ayı geldi, saatlerin geri alınıp alınmayacağı merak ediliyor. Dünya ve Avrupa bu ay saatleri geri alacak. Milyonlarca vatandaş günler ilerledikçe "Saatler geri alınacak mı" sorusunu sık sık yöneltiyor.
Sonbaharın ilerlemesiyle birlikte saatlerin geri alınıp alınmayacağına ilişkin araştırmalar da hız kazandı. Farklı ülkelerde uygulanacak saat değişiklikleri Türkiye'deki yaz saati uygulamasını da gündeme getirdi. Her geçen gün "Saatler geri alınacak mı" sorusu hızlanıyor.
Türkiye'de saatler geri alınacak mı?
Hayır, Türkiye'de 2016 yılından bu yana uygulanan kalıcı yaz saati politikası nedeniyle Türkiye'de saatler geri alınmayacak.
Avrupa'da ise yaz saati uygulamasını sonlandırıp saatleri 1 saat geri alma işlemi 25 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleşecek.
Kuzey Amerika genelinde kış saati uygulamasına geçiş 1 Kasım 2026 Pazar günü (Avrupa'dan bir hafta sonra) gerçekleşecek.