Adana ve Osmaniye depreminde ölü ve yaralı var mı? Depremde yaralı sayısı kaç?

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Adana Saimbeyli'de saat 14.19'da 4.8, saat 14.36'da 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Hemen ardından saat 14.43'te Osmaniye 5.2 ile sarsıldı. Deprem büyük bir panik yaratırken vatandaşlar ölü ve yaralı olup olmadığını öğrenmeye çalışıyor.

Adana ve Osmaniye depreminde ölü ve yaralı var mı?

Depremlerin ardından İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi açıklamalarda bulundu. Çiftçi herhangi bir olumsuz durumun olmadığını belirtti. İşte Bakan Çiftçi'nin yaptığı o açıklama...

"GEÇMİŞ OLSUN

Adana’mızın Saimbeyli ilçesinde saat 14.19’da 4,8, saat 14.36’da 4,9; Osmaniye’mizin Sumbas ilçesinde ise saat 14.43’te 5,2 büyüklüğünde depremler meydana gelmiştir.

AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır.

An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır.

Ekiplerimiz çalışmalarını devam ettirmektedir.

Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.

Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun"