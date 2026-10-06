Petrolde kriz 2027’ye sarkabilir: Stokların dolması iki yıl sürebilir

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Küresel petrol piyasasında arz akışı toparlanmaya başlasa da stok cephesindeki tablo ağırlaşıyor. Aramco CEO’su Amin Nasser, tüketilen petrol stoklarının yeniden oluşturulmasının iki yılı bulabileceğini belirterek enerji fiyatlarında kalıcı baskı riskine dikkat çekti.

Petrol piyasasında son günlerde fiyatların gerilemesi, enerji krizinin sona erdiği beklentisini güçlendirse de sektörün en büyük üreticilerinden yeni bir uyarı geldi. Aramco Başkanı ve CEO’su Amin Nasser, Londra’daki Energy Intelligence Forum’da küresel petrol sistemindeki güvenlik tamponunun ciddi biçimde zayıfladığını söyledi.

Nasser’in verdiği bilgilere göre dünya mevcut krize yaklaşık 10 milyar varillik toplam petrol stoku ile girdi. Çatışmaların başlamasından bu yana yaklaşık 3 milyar varillik brüt petrol arzı kaybolurken, açığın etkisini azaltmak için stoklardan 1 milyar varilin üzerinde petrol çekildi.

Stokların yeniden dolması iki yılı bulabilir

Nasser’in en dikkat çekici uyarısı, kriz sona erse bile piyasadaki normalleşmenin hızlı olmayacağı yönünde oldu.

Hürmüz Boğazı tamamen açılsa ve piyasada güven yeniden sağlansa dahi, günlük tüketim karşılanırken boşalan stokların yeniden oluşturulmasının iki yılı bulabileceğini belirten Nasser, sistemdeki arz güvenliği tamponunun son derece zayıfladığını vurguladı.

Bu durum, jeopolitik gerilim azalsa dahi petrol piyasasının uzun süre yeni arz kesintilerine karşı daha kırılgan kalabileceği anlamına geliyor.

3 milyar varillik arz kaybı

Aramco’nun verdiği rakamlara göre Orta Doğu’daki çatışmaların başlamasından bu yana yaklaşık 3 milyar varillik brüt petrol arzı kaybedildi.

Bu miktar, aynı dönemde normal koşullarda Hürmüz Boğazı üzerinden taşınması beklenen ham petrol ve petrol ürünlerinin yaklaşık yarısına karşılık geliyor.

Arz kaybının etkisini azaltmak için küresel stoklardan 1 milyar varilin üzerinde petrol kullanıldı. Üstelik bu miktarın büyük bölümü acil kamu rezervlerinden değil, kara üzerindeki ticari stoklardan karşılandı.

Kullanılabilir petrol sanılandan daha az

Dünyada hâlâ milyarlarca varillik petrol stoku bulunmasına rağmen tamamı kriz sırasında kullanıma hazır değil.

Aramco’ya göre küresel ticari stokların 6 milyar varilin altına gerilediği tahmin ediliyor. Bunun büyük bölümü ise boru hatlarında bulunması gereken petrol, depolama tanklarının çalışması için gerekli minimum miktarlar veya kısa sürede piyasaya çıkarılamayacak stoklardan oluşuyor.

Bu nedenle kağıt üzerinde görünen toplam stok miktarı ile yeni bir arz şokunda gerçekten kullanılabilecek petrol miktarı arasında büyük fark bulunuyor.

G7 yeniden rezervlere başvurdu

Petrol ve özellikle motorin piyasasındaki sıkışıklığın devam etmesi üzerine G7 ülkeleri 2 Ekim’de yeni bir müdahale kararı aldı.

G7, Uluslararası Enerji Ajansı koordinasyonunda dört aylık dönemde toplam 100 milyon varil petrol ve petrol ürününün piyasaya sunulmasını kararlaştırdı. İlk 20 günde motorin tarafındaki sıkışıklığı hafifletmek amacıyla daha hızlı rezerv kullanımı planlandı.

Uluslararası Enerji Ajansı, mart ayında açıklanan 400 milyon varillik tarihi acil stok kullanımının da yaklaşık 325 milyon varillik bölümünün piyasaya ulaştığını bildirdi.

Bu adımlar kısa vadede fiyat baskısını sınırlasa da tüketilen rezervlerin ilerleyen dönemde yeniden doldurulması gerekecek.

Yeni talep stoklardan gelebilir

Küresel petrol piyasası açısından kritik nokta da burada ortaya çıkıyor.

Ekonomi büyüdüğü ve günlük petrol tüketimi devam ettiği sırada ülkelerin ve şirketlerin boşalan stoklarını yeniden doldurmaya başlaması, normal talebin üzerine ilave petrol talebi yaratacak.

Bu nedenle savaşın veya Hürmüz Boğazı’ndaki sorunun çözülmesi, petrol piyasasında arz-talep dengesinin hemen eski haline dönmesi anlamına gelmeyebilir.

Stok yenileme sürecinin başlaması, petrol fiyatlarının düşmesini sınırlayan yeni bir unsur haline gelebilir.

Petrol akışı toparlandı ama yakıt sıkıntısı bitmedi

6 Ekim sabahında Brent petrol 100 dolar civarında işlem görüyor. Fiyatlar, Orta Doğu’dan petrol ihracatının toparlanması ve G7’nin yeni rezerv açıklamasının ardından son zirvelerin altında bulunuyor.

Eylül ayında Körfez ülkelerinin ham petrol ihracatı savaş öncesi seviyelerin yüzde 90’ının üzerine kadar toparlandı.

Ancak ham petrol ile rafine ürünler arasında belirgin bir fark oluştu. Motorin, jet yakıtı ve diğer rafine ürünlerin ihracatı aynı hızda toparlanamadı.

Bu nedenle piyasadaki sorun artık yalnızca “yeterli ham petrol var mı?” sorusundan ibaret değil. Rafineri kapasitesi, taşımacılık, sigorta maliyetleri ve ürünün doğru pazara ulaştırılması da fiyat üzerinde belirleyici hale geliyor.

Türkiye için akaryakıt riski sürüyor

Küresel petrol stoklarının azalması Türkiye açısından da önemli bir risk oluşturuyor.

Türkiye petrol ve petrol ürünlerinde dış piyasaya bağımlı olduğu için Brent petrol fiyatı, rafine ürün fiyatları ve döviz kuru akaryakıt maliyetlerinde doğrudan etkili oluyor.

Özellikle küresel motorin arzının ham petrol arzından daha sıkışık kalması, petrol fiyatlarında gerileme yaşansa bile motorin fiyatlarında aynı ölçüde rahatlama görülmemesine yol açabilir.

Enerji maliyetlerinin uzun süre yüksek kalması ayrıca ithalat faturası ve enflasyon üzerinde baskının devam etmesi anlamına geliyor.

Kriz bittikten sonra da sorun sürebilir

Aramco’nun uyarısındaki en önemli nokta, enerji krizinin yalnız mevcut çatışmalardan ibaret olmaması.

Hürmüz Boğazı tamamen açılsa, üretim toparlansa ve sevkiyat normale dönse bile son aylarda kullanılan ticari ve stratejik stokların yeniden oluşturulması gerekecek.

Bu süreç devam ederken yeni bir jeopolitik kriz, üretim kesintisi veya rafineri sorunu yaşanması halinde küresel petrol piyasasının geçmiş yıllara göre daha küçük bir güvenlik tamponuyla karşılaşma riski bulunuyor.

Petrol piyasasında bundan sonraki kritik soru böylece yalnız arzın ne zaman normale döneceği değil, **boşalan depoların ne kadar sürede yeniden doldurulabileceği** olacak.