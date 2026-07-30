İran savaşı stokları eritti: Pentagon'dan 135 milyar dolarlık hamle

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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) İran savaşının silah ve mühimmat stoklarında oluşturduğu baskının ardından üretim kapasitesini artırmak için yaklaşık 135 milyar dolar değerinde yeni sözleşmeler açıkladı.

Pentagon, çok yıllı anlaşmalar aracılığıyla füze ve nükleer denizaltı üretimini hızlandırmayı, aynı zamanda tersane altyapısını güçlendirmeyi hedefliyor.

Anlaşmalar kapsamında Lockheed Martin ile 59 milyar dolar değerinde Patriot füze üretim sözleşmesi imzalandı.

Şirketin yıllık Patriot üretim kapasitesinin 2030’a kadar yaklaşık 600’den 2 bine çıkarılması planlanıyor. ABD’nin İran savaşı sırasında Orta Doğu’da yoğun miktarda füze kullanması, üretimi artırma kararının başlıca gerekçileri arasında gösterildi.

Nükleer denizaltılara 76,6 milyar dolar

General Dynamics ile Huntington Ingalls Industries ise toplam 76,6 milyar dolarlık nükleer denizaltı üretimi ve tersane altyapısı projelerini üstlenecek.

Yeni sözleşmelerle ABD savunma sanayisinin uzun vadeli üretim kapasitesinin yükseltilmesi ve azalan silah stoklarının daha hızlı yenilenmesi amaçlanıyor.