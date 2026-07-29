Trump'tan İran'a sert mesaj: Ağır bir darbe alacaklar

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ABD Başkanı Donald Trump, Fox News'e yaptığı açıklamada, İran'ın gece saatlerinde Ürdün'deki ABD askerlerini hedef alan balistik füze saldırısına Amerikan güçlerinin dakikalar içinde karşılık verdiğini söyledi.

Trump, gelen füzelerin hedeflerine ulaşmadan önce hava savunma sistemleri tarafından vurulduğunu belirterek, operasyonun başarıyla tamamlandığını ifade etti.

"Onları çok sert vuracağız"

Saldırının ardından İran'a yönelik sert açıklamalarda bulunan Trump, ülkesinin güçlü bir karşılık vereceğini söyledi.

Trump, "Çok sert vuracağız. Ağır bir darbe alacaklar. Fena halde dayak yiyecekler" ifadelerini kullanarak Tahran yönetimini tehdit etti.

ABD Başkanı ayrıca, önleme operasyonuna ait görüntüleri izlediğini ve ABD askerlerinin saldırı sırasında koordinatları gerçek zamanlı olarak paylaşarak müdahaleyi yönettiğini anlattı.

Irak'taki operasyonlara da değindi

Trump, gece saatlerinde ABD ve Suudi Arabistan tarafından İran destekli Şii milislere yönelik Irak'ta gerçekleştirilen saldırıların Irak hükümetiyle koordinasyon içinde düzenlendiğini belirtti.

İran destekli Şii kuvvetleri "dünya için bir kanser" olarak tanımlayan Trump, İran'ın bölgedeki vekil güçlerine yönelik ilave uyarı ve adımların da gündemde olduğunu ifade etti.