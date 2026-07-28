Trump'tan İran'a sert mesaj: Anlaşma yapmazlarsa geri döner ve işi bitiririm

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile olası bir anlaşmaya ilişkin yaptığı açıklamada Tahran yönetimine çağrıda bulundu. İran'ın anlaşma masasına oturması için uygun bir dönemde olduğunu söyleyen Trump, aksi halde askeri seçeneklerin yeniden gündeme gelebileceği mesajını verdi.

Trump, İran'ın anlaşma yapmaması halinde ABD'nin yeniden harekete geçebileceğini belirterek, "Onlar (İran) için anlaşma yapmak için iyi bir zaman. Eğer bir anlaşma yapmazlarsa geri döner ve işi bitiririm." ifadelerini kullandı.

"Bir gün içinde devre dışı bırakabilirim"

İran'ın altyapısına ilişkin de dikkat çeken değerlendirmelerde bulunan Trump, ülkenin köprüleri ile enerji tesislerini kısa sürede etkisiz hale getirebileceklerini öne sürdü.

Trump, "Köprülerinin çoğunu bir saatten kısa sürede ortadan kaldırabilirim. Enerji santrallerini bir gün içinde devre dışı bırakabilirim" dedi.