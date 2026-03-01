Google Haberler

İran Savunma Konseyi Genel Sekreteri Şemhani ve DMO Komutanı Pakpur öldürüldü

ABD ve İsrail'in düzenlediği saldırılarda İran Savunma Konseyi Genel Sekreteri ve Ali Hamaney'in danışmanı Tuğamiral Ali Şemhani ile İslam Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Tümgeneral Muhammed Pakpur'un hayatını kaybettiği bildirildi.

Tahran’a saldırıda İran’ın iki kritik ismi öldü

ABD ve İsrail’in Tahran’a yönelik saldırılarında İran Savunma Konseyi Genel Sekreteri ve Ali Hamaney’in danışmanı Tuğamiral Ali Şemhani ile İslam Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Tümgeneral Muhammed Pakpur’un hayatını kaybettiği açıklandı.

İran resmi haber ajansı IRNA'nın haberinde, ABD ve İsrail'in Tahran'a düzenlediği saldırılarda Şemhani ve Pakpur'un öldüğü ifade edildi.

İran devlet televizyonu da kısa bir süre önce, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı - AA
