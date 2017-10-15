İran: Sınır kapısını kapatmadık
İran, IKBY ile arasındaki üç sınır kapısından birini kapattığı yönündeki iddiaları yalanladı.
İran hükümetinin, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile arasındaki üç sınır kapısından biri durumundaki Pervezhan Sınır Kapısı'nı kapattığı yönündeki iddialar İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yalanlandı.
Pervezhan Sınır Kapısı Müdürü Ali Tevfik'in, "İran tarafı bu sabah Irak'ın Süleymaniye kentine açılan sınır kapısını kapattı" dediği iddia edilmişti.
İran ile IKBY arasında petrol ve ticari ürün geçişinin sağlandığı üç sınır kapısı bulunuyor.