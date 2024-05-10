Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür'ü kızdıran haber: "Kınıyorum" diyerek mesaj yayınladı

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Malatya’da faaliyet gösteren bazı yayın kuruluşlarına tepki gösterdi. X (Twitter) hesabından ‘kınama’ mesajı yayınlayan Görür, söz konusu kurumlarının adını vererek şunları ifade etti:

* Benim iznim olmadan resmimi biri ile yan yana koyarak sanki onunla tartışıyorum havası vermek ayıptır.

* Ben görüşümü kendi X hesabımdan yazdım. Söylemlerimi farklı şekilde kullanmak habercilik değildir. Halkıma ve izleyicilerime duyurulur.

Prof. Dr. Naci Görür’ün tepkisine neden olan haberler, Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen Malatya Doğanşehir’le ilgili…

Prof. Dr. Naci Görür neden kızdı?

Prof. Dr. Naci Görür’ün adını andığı yayın kuruluşları Görür’ün fay hattına ev yapılmasına karşı çıkanlara verdiği desteği haberleştirmişti.

Haberlerde ayrıca Paleosismolog Dr. Ramazan Demirtaş'ın Naci Hoca’ya “Tamamen algı yapıyor” diyerek tepki gösterdiği bilgisi yer alıyordu.

Doğanşehir sakinleri, konutların fay hattına yakın alanda değil, sağlam alanda inşa edilmesini talep etmişti.

Vatandaşların isteklerini sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, “Halkın söylediği ve istekleri son derece makul. Lütfen gereğini yapın” ifadesini kullanmıştı..

Görür'ün açıklamalarına tepki gösteren Dr. Ramazan Demirtaş ise yapılan açıklamanın algı olduğunu savunmuştu.

Demirtaş, Doğanşehir’de yüzey faylanması olmadığını, yıkılan binaların faydan dolayı değil, dayanıksız olduğu için yıkıldığını söylemişti.

Görür, söz konusu yayın kuruluşlarının bu haberi, sanki Görür ile Demirtaş tartışmış gibi bir üslupla sunmasına tepki gösterdi.