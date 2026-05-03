İran tankeri ABD ablukasını aştı, Uzak Doğu’ya ulaştı

İran Ulusal Tanker Şirketi’ne ait “HUGE” adlı VLCC’nin, ABD’nin uyguladığı abluka engellerini aşarak Uzak Doğu sularına ulaştığı bildirildi. Yaklaşık 1,9 milyon varil ham petrol taşıyan tanker, AIS sistemini kapatarak gizli rota izledi.

İran Ulusal Tanker Şirketi'ne (NITC) ait "HUGE" adlı çok büyük ham petrol tankerinin (VLCC), ABD'nin abluka engelini aşarak Uzak Doğu sularına ulaştığı belirtildi.

Fars Haber Ajansı, yaklaşık 220 milyon dolar değerinde 1 milyon 900 bin varilden fazla ham petrol taşıyan tankerin, uluslararası seyir verilerini paylaştı.

Paylaşılan verilere göre, en son Sri Lanka kıyıları açıklarında tespit edilen tankerin, 20 Mart 2026 itibarıyla otomatik tanımlama sistemini (AIS) kapatarak gizlilik taktikleri uyguladığı ve Endonezya'daki Lombok Boğazı üzerinden Riau Takımadaları'na doğru yoluna devam ettiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı - AA
