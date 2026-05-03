BAE ayrılığı sonrası OPEC+'tan üretim artışı sinyali!

OPEC+ üyeleri, hafta sonu yapılacak toplantı öncesinde kritik bir dönemeçten geçiyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nin sürpriz ayrılığı sonrası gerçekleştirilecek görüşmeler, ittifakın birlik ve istikrar mesajı vermesi açısından önem taşıyor.

Bloomberg'in aktardığı bilgilere göre, yedi ana üyeden oluşan alt komite, BAE'nin ayrılığına rağmen haziran ayı için sınırlı bir üretim artışı üzerinde geçici uzlaşı sağladı.

Basra Körfezi'ndeki gerilim nedeniyle petrol sevkiyatlarının sekteye uğraması sürerken, söz konusu artışın daha çok sembolik bir anlam taşıdığı değerlendiriliyor. Pazar günü yapılacak video konferansta, ittifakın "her şey olağan seyrinde" mesajını vermesi bekleniyor.

Kota artışı gündemde

BAE'nin ayrılık kararından önce de delegeler, son iki aya benzer şekilde haziran ayında sınırlı bir arz artışı öngörüyordu. Bu kapsamda grubun günlük 188 bin varillik üretim artışını resmileştirmesi bekleniyor.

Belirlenen artış miktarı, ilk planlanan hacimden Abu Dabi'nin payının çıkarılmasıyla hesaplandı. Bu adımın, mevcut üretim stratejisinin iç ayrışmadan etkilenmediğini ortaya koymayı hedeflediği ifade ediliyor.

BAE'nin yaklaşık 60 yılın ardından ittifaktan ayrılması ise üretim kapasitesi hedefleri konusunda Suudi Arabistan ile yaşanan uzun süreli görüş ayrılıklarının bir sonucu olarak değerlendiriliyor.

Bu gelişme, ABD kaya petrolü üretiminin yükselişiyle zaten baskı altında olan OPEC+'ın küresel piyasalardaki etkisinin daha da zayıflayabileceğine işaret ediyor.

Piyasalar arz krizine odaklandı

Petrol piyasaları ise BAE'nin ayrılığından ziyade Hürmüz Boğazı'ndaki kapanma ve dokuz haftadır devam eden İran kaynaklı çatışmanın etkilerine odaklanmış durumda.

Brent petrolün varil fiyatı, cuma günü 108 dolar seviyesinde kapanarak son dört yılın zirvelerinin altına geriledi. Buna karşın, devam eden kriz küresel ölçekte ciddi bir arz kesintisine yol açtı.

Öte yandan, dizel, benzin ve jet yakıtı fiyatlarında yaşanan hızlı yükselişin tüketici davranışlarını etkilemeye başladığı belirtiliyor. Uzmanlar, küresel stokların gerilemesiyle birlikte "talep daralması" riskinin artabileceği ve bunun ekonomik aktivite üzerinde baskı oluşturabileceği uyarısında bulunuyor.

Kısa vadede OPEC+ için en önemli başlıklar arasında ise yeni ayrılıkların önüne geçilmesi ve üretim kotalarına uyumun korunması yer alıyor.