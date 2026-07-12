İran televizyonlarında Lindsey Graham'ın ölümü 'müjde' diye duyuruldu

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İran televizyonlarında görev yapan bazı sunucular, ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın ölümünü izleyicilere "müjde" olarak aktardı.

Sunuculardan biri, haberi, "İran düşmanı Lindsey Graham öldü. Bu haber o kadar iyi ki iki kez okumak istiyorum" sözleriyle duyurdu.

Aynı sunucu daha sonra, "İran karşıtı Lindsey Graham öldü. ABD Kongresi'nin İran karşıtı en sert üyelerinden biriydi ve birçok kez Trump'ın İran'a yönelik saldırılarını destekledi" ifadelerini kullandı.

"İran halkına kutlu olsun" ifadesi

Bir başka televizyon sunucusu da Graham'ın ölümüne ilişkin değerlendirmesinde, "Savaş yanlısı ve İran karşıtı Lindsey Graham'ın ölümü büyük İran halkına kutlu olsun" dedi.