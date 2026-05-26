İran'da 90 gün sonra internet yeniden açılıyor

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın, yaklaşık 90 gündür süren kesintinin ardından uluslararası internet erişiminin yeniden açılması yönünde talimat verdiği bildirildi.

İran devlet medyasında yer alan haberde, kararın İran Haberleşme Bakanlığı halkla ilişkiler birimi kaynaklarına dayandırıldığı belirtildi.

87 gündür küresel erişim sınırlıydı

İnternet erişimini izleyen NetBlocks verilerine göre İran'da vatandaşların büyük bölümü yaklaşık 87 gündür küresel internet ağına erişemiyordu.

Sınırlı sayıdaki kullanıcının ise internet kısıtlamalarını aşabilmek için pahalı ve gelişmiş VPN hizmetlerine başvurduğu ifade edildi.

Kararın ardından İran'ın küresel internet ağına hangi yöntemle ve ne zaman tam olarak yeniden bağlanacağına ilişkin ise henüz resmi bir takvim paylaşılmadı.

Kesintiler protestolar sonrası başlamıştı

Yetkililerin ilk internet kesintisini 8 Ocak'ta hükümet karşıtı protestoların ardından uygulamaya aldığı belirtildi.

Şubat ayı başında bağlantıların kademeli olarak normale dönmeye başladığı ancak ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik saldırılarının ardından yeni bir kesinti sürecinin başlatıldığı aktarıldı.

İran'da internet erişimi uzun süredir kısıtlı

Öte yandan İran'da normal dönemlerde de çok sayıda internet sitesi ve platformun sansürlendiği, bu nedenle küresel internet erişiminin uzun süredir ciddi kısıtlamalar altında bulunduğu ifade edildi.