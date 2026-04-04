İran’da iki kişi daha idam edildi. Yargı makamları, yasaklı Halkın Mücahitleri Örgütü (PMOI/MEK) üyesi oldukları gerekçesiyle Abolhassan Montazer ve Vahid Baniamerian’ın cezalarının Yüksek Mahkeme tarafından onaylandığını ve infaz edildiğini açıkladı.

“Silahlı isyan” suçlaması

İran yargısı, iki ismin “terör eylemlerine katılım ve silahlı isyan” suçlarından mahkûm edildiğini belirtti. İdamların, ülkede devam eden savaş ve iç gerilim ortamında gerçekleşmesi dikkat çekti.

Mart ayı sonunda aynı örgütle bağlantılı dört kişinin daha idam edildiği bildirildi. Böylece kısa süre içinde toplam altı kişi aynı suçlamalarla infaz edilmiş oldu.

İnsan hakları örgütlerinden tepki

Uluslararası Af Örgütü başta olmak üzere birçok kuruluş, idamları sert şekilde eleştirdi. Aktivistler, tutukluların işkence gördüğünü ve infaz öncesinde gizli yerlere nakledildiğini iddia etti.

PMOI/MEK ise idamları “muhalefeti bastırmaya yönelik başarısız bir girişim” olarak nitelendirdi. Örgüt, bu tür uygulamaların toplumdaki tepkileri artıracağını savundu.