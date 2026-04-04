Oracle binasına füze isabet etti

Dubai Internet City’de bulunan Oracle binasının cephesine hava müdahalesi sonucu oluşan enkaz parçaları düştü. Olay “küçük çaplı” olarak değerlendirilirken, herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

İran’dan teknoloji şirketlerine açık tehdit

İran Devrim Muhafızları, ABD ve İsrail’e yönelik saldırılara karşılık olarak bölgede faaliyet gösteren teknoloji şirketlerini hedef alacağını duyurdu. Oracle’ın yanı sıra Apple, Microsoft, Google, Nvidia ve Amazon gibi dev şirketlerin de “meşru hedef” olarak görüldüğü belirtildi.

Veri merkezleri yeni hedef olabilir

Uzmanlar, artık teknoloji altyapılarının da savaşın bir parçası haline geldiğine dikkat çekiyor. Risk yönetimi uzmanlarına göre veri merkezleri ve bulut sistemleri, gelecekteki çatışmalarda stratejik hedefler arasında yer alabilir.

Dijital altyapı risk altında

Mart ayında İran’ın Amazon Web Services veri merkezlerine yönelik saldırısı, bölgedeki dijital hizmetlerde kesintilere yol açmıştı. Son gelişmeler, küresel teknoloji şirketlerinin Orta Doğu’daki operasyonlarının giderek daha büyük risk altında olduğunu gösteriyor.