İran'da seferberlik emri: Arama kurtarma çalışmalarına katılacaklar

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emirabdullahiyan'ı taşıyan helikopterin düşmesinin ardından arama kurtarma çalışmalarına destek verilmesi amacıyla İran Silahlı Kuvvetlerine seferberlik emri verildi.

İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, helikopterin bulunması için ordunun, Devrim Muhafızları'nın ve kolluk kuvvetlerinin tüm teçhizat ve kapasitesinin kullanılması talimatını verdi.

Tasnim Haber Ajansı'nın aktardığına göre, "Silahlı kuvvetler, ordu, DMO ve polis komutanlığı ilk saatlerden itibaren bölgede hazır bulundu" dedi.