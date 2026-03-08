İran'daki nükleer stoklar için kritik iddia! ABD harekete mi geçiyor?

ABD istihbarat kurumlarının, İran’ın İsfahan’daki Natanz nükleer tesisinde bulunan yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum stoklarına yeniden ulaşmaya çalıştığı yönünde değerlendirmeler yaptığı öne sürüldü.

ABD basınında yer alan habere göre, geçen yıl düzenlenen saldırıların ardından yer altına gömüldüğü iddia edilen uranyum silindirlerinin dar bir geçit üzerinden çıkarılma ihtimali Washington’da güvenlik endişelerini artırdı.

İstihbarat kurumları bölgeyi yakından izliyor

Haberde, ABD istihbarat birimlerinin söz konusu bölgeyi sürekli gözetim altında tuttuğu belirtildi. Yaklaşık 440 kilogram ağırlığında ve yüzde 60 oranında zenginleştirilmiş uranyumun taşınmasına yönelik olası girişimlere karşı önlem alınacağı ifade edildi.

Özel birlik ihtimali gündemde

Gelişmelerin ardından ABD’nin olası askeri seçenekleri de tartışılmaya başlandı. ABD Başkanı Donald Trump’ın, nükleer tesislere yönelik operasyonlarda özel birlikleri görevlendirme ihtimalini değerlendirdiği iddia edildi.

Trump’ın daha önce yaptığı açıklamalarda İran’daki nükleer tesislerin hedef alındığını belirtmesine rağmen, söz konusu tesislerin hala potansiyel tehdit olarak değerlendirilmesi dikkat çekti.

"Özel birimler her zaman teyakkuzda"

Haberde görüşlerine yer verilen bir kaynak, ABD ordusuna bağlı özel birliklerin kitle imha silahlarına yönelik operasyon kabiliyetine sahip olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Delta Force gibi özel görev birimleri, kitle imha silahlarına karşı operasyonlar için her zaman teyakkuzdadır. Sahaya girip 'nükleer silah söküm operasyonu' gerçekleştirme, nükleer maddeleri veya santrifüjleri ele geçirme kabiliyetine sahipler."

Trump’ın yakın dönemde İran’a kara birlikleri gönderilmesi ihtimalini dışladığı yönündeki açıklamaları hatırlatılırken, özel operasyon seçeneğinin gündemde kalmasının bölgedeki askeri senaryolara ilişkin tartışmaları artırdığı değerlendiriliyor.

Uzmanlar, yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum stoklarının nükleer silah üretim eşiğine yakın seviyelerde bulunmasının uluslararası güvenlik açısından hassasiyet oluşturduğuna dikkat çekiyor.