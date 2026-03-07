İsrail’den Mehrabad Havaalanı iddiası: 16 uçak vuruldu

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, gece Tahran'daki Mehrabad Havaalanı'nda altyapıyı hedef alan geniş çaplı bir saldırı gerçekleştirildiği belirtildi.

Havaalanının altyapısının hedef alındığı saldırıda vurulduğu iddia edilen 16 uçağın, Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Kudüs Gücü'ne ait olduğu ileri sürüldü.

Açıklamada, Mehrabad Havaalanı'nın Kudüs Gücü tarafından Orta Doğu'daki "vekillerini" silahlandırmak ve finanse etmek için kullanıldığı savunuldu.

Ayrıca açıklamada, vurulan uçaklardan bazılarının "İran'ın vekillerine silah taşıyan uçaklar", bazılarının ise savaş uçağı olduğu iddia edildi.

ABD-İsrail’in İran’a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.