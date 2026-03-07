Pezeşkiyan’dan komşu ülkelere özür mesajı: Füze saldırısı olmayacak

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, bölgede artan gerilim sürerken komşu ülkelere yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Pezeşkiyan, İran’ın komşularıyla herhangi bir düşmanlık içinde olmadığını belirterek yaşanan gelişmeler nedeniyle komşu ülkelerden özür dilediğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı özür açıklamasında, "Komşu ülkelerden özür diliyorum. Bölgemizdeki ülkelerle bir düşmanlığımız yok. İran'a saldırmayana biz de füze atmayacağız" dedi

"Karşı saldırı olmazsa saldırmayacağız"

Pezeşkiyan açıklamasında, geçici liderlik konseyinin aldığı karara da değindi. İran lideri, “Geçici liderlik konseyi, eğer onlardan bir saldırı gelmezse komşu ülkelere karşı herhangi bir füze saldırısı düzenlenmemesine karar verdi" dedi.

“ABD ve İsrail’e teslim olmayacağız”

Öte yandan Pezeşkiyan, İran’ın ABD ve İsrail karşısındaki tutumuna ilişkin de mesaj verdi. İran lideri, ülkesinin baskılara boyun eğmeyeceğini belirterek ABD ve İsrail’e teslim olmayacaklarını bir kez daha vurguladı.

Türkiye ve Azerbaycan'a füze atışı gerçekleşmişti

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2 gün önce İran’dan fırlatıldığı ve Irak ile Suriye hava sahasını aşarak Türkiye yönüne ilerlediği belirlenen bir balistik mühimmatın Doğu Akdeniz’de görev yapan NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu. Füzenin İran topraklarından ateşlendiği öğrenilmişti.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, dün Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne İran topraklarından İHA'larla saldırılar düzenlendiğini duyurmuştu. İHA'lardan biri Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki uluslararası havalimanına, diğeri ise Şekerabad köyündeki okul binasının yakınına düşmüştü. Saldırılarda havalimanı binası zarar görmüş ve 4 sivil yaralanmıştı.