ABD’den Körfez’de gemiler için 20 milyar dolarlık savaş sigortası

ABD yönetimi, Körfez bölgesinde artan gerilim nedeniyle deniz ticaretini güvence altına almak amacıyla yaklaşık 20 milyar dolarlık denizcilik reasüransı programını devreye almaya hazırlanıyor.

ABD Uluslararası Kalkınma Finansmanı Kuruluşu (DFC) tarafından yapılan açıklamada, DFC Üst Yöneticisi Ben Black ile ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in, Başkan Donald Trump'ın onay verdiği ve Körfez’de savaş risklerini de kapsayan denizcilik reasüransı programının uygulanmasına ilişkin ayrıntılı plan üzerinde uzlaştığı belirtildi.

20 milyar dolarlık teminat

Açıklamada, söz konusu girişimin deniz ticaretine yönelik güveni artırmasının, küresel ticarette istikrarın korunmasına katkı sağlamasının ve İran ile yaşanan gerilim sırasında Orta Doğu’da faaliyet gösteren ABD ve müttefik ülke şirketlerine destek sunmasının hedeflendiği ifade edildi.

Program çerçevesinde oluşabilecek zararlar için yaklaşık 20 milyar dolara kadar teminat sağlanacağı, ancak bu güvence mekanizmasının yalnızca belirli şartları karşılayan gemiler için geçerli olacağı bildirildi.

Sigorta kapsamının ilk etapta gemi gövdesi ve makine ile taşınan yüklerin güvence altına alınmasına odaklanacağı aktarılırken, DFC ile ABD Hazine Bakanlığının uygulamaya yönelik sonraki aşamalar için ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ile koordinasyon halinde çalıştığı kaydedildi.

"Tekrar dünyaya ulaştıracağız"

DFC Üst Yöneticisi Ben Black ise planın enerji ve kritik ürün taşımacılığı açısından önemine işaret ederek, "Reasürans planımızın petrol, benzin, LNG, jet yakıtı ve gübreyi Hürmüz Boğazı'ndan geçirerek tekrar dünyaya ulaştıracağından eminiz" değerlendirmesinde bulundu.