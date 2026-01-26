İran'dan ABD iddialarına sert yanıt! Her türlü saldırıya karşılık verilecek

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD'nin İran'a yönelik askeri saldırıya hazırlandığı yönündeki iddialara ilişkin açıklamalarda bulundu. Bekayi, olası bir saldırıya "geniş kapsamlı" karşılık verileceğini söyledi.

Tesnim Haber Ajansı'nın aktardığına göre Bekayi, haftalık basın toplantısında gündeme dair değerlendirmeler yaptı. ABD'nin İran'a saldırı hazırlığında olduğu iddialarına ilişkin bir soruyu yanıtlayan Bekayi, "İran, hem kapasite ve kabiliyetlerine hem de haziran ayı (savaşı) dahil geçmiş tecrübelerine güvenmektedir. Daha güçlü durumdayız. İran, her türlü saldırıya daha geniş kapsamlı ve pişman edici bir karşılık verecektir" ifadelerini kullandı.

"Daha güçlü durumdayız"

Askeri güç sevkiyatları ve tehditlerin uluslararası hukukun açık ihlali olduğunu savunan Bekayi, "İran, hem kapasite ve kabiliyetlerine hem de haziran ayı (savaşı) dahil geçmiş tecrübelerine güvenmektedir. Daha güçlü durumdayız. İran, her türlü saldırıya daha geniş kapsamlı ve pişman edici bir karşılık verecektir" dedi.

Bekayi, haziran ayındaki saldırıların devamı niteliğinde, geçmişte olduğu gibi bugün de hibrit bir savaşla karşı karşıya olduklarını belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Son birkaç ayda ABD ve Siyonist rejim kaynaklı iddialar veya tehditlerle karşı karşıyayız. Bölge ülkeleri, bölgede yaşanacak herhangi bir emniyet sorununun hedefinin yalnızca İran olmadığının farkındadır. Bu nedenle bölge ülkeleri arasında ortak bir kaygı söz konusudur."

Öte yandan Bekayi, Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff arasında mesaj alışverişi yapıldığı yönündeki iddiaları da yalanladı.