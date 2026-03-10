İran’dan ABD’ye müzakere mesajı: Tekrar olacağını sanmıyorum

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından Washington yönetimiyle yeniden müzakere ihtimalinin gündemlerinde olmadığını ifade etti.

Arakçi, ABD merkezli PBS kanalının News Hour programına verdiği röportajda hem Tahran-Washington hattındaki olası diplomatik temasları hem de İran’da yeni lider olarak seçilen Mücteba Hamaney’e ilişkin beklentileri değerlendirdi.

ABD ile yeni müzakere ihtimali gündemde yok

Şubat ayında İran ve ABD yetkilileri arasında gerçekleştirilen görüşmelere değinen Arakçi, müzakereler sırasında Amerikalı yetkililerin saldırı niyetlerinin olmadığını dile getirdiğini ancak buna rağmen ABD’nin İran’a yönelik saldırı düzenlediğini söyledi.

ABD ile yeni bir diplomatik sürecin başlatılmasına ilişkin soruya da değinen Arakçi, "Ancak Amerikalılarla görüşme veya Amerikalılarla tekrar müzakere etme meselesinin masada olacağını sanmıyorum, çünkü Amerikalılarla görüşme konusunda oldukça acı bir deneyimimiz var." dedi.

Yeni lider için “henüz erken” değerlendirmesi

İran’da yeni lider olarak seçilen Mücteba Hamaney’in ABD ile olası müzakereler konusunda henüz bir açıklama yapmamasına ilişkin soruya Arakçi, "Henüz oldukça erken" yanıtını verdi.

Mücteba Hamaney’in göreve gelmesinin hem süreklilik hem de istikrar mesajı taşıdığını belirten Arakçi, "Hepimiz onun konuşmalarını ve yorumlarını bekliyoruz, bunlar daha sonra gelecek." ifadelerini kullandı.

Petrol taşımacılığı ve Hürmüz Boğazı açıklaması

Bölgede İran’ın petrol üretimini azaltarak veya durdurarak ABD ve İsrail’i baskı altına alabileceği yönündeki değerlendirmeler hakkında ise Arakçi, bunun İran’ın planı olmadığını vurguladı.

"Bu bizim hatamız değil. Bu bizim planımız değil. Petrol taşımacılığı bizim yüzümüzden değil, İsraillilerin ve Amerikalıların bize karşı yaptığı saldırılar ve saldırganlık yüzünden yavaşladı veya durdu. Bütün bölgeyi güvensiz hale getirdiler." ifadelerini kullanan Arakçi, bölgede yaşanan gelişmelerin sorumluluğunu ABD ve İsrail’e yükledi.

Hürmüz Boğazı’ndaki tanker trafiğine de değinen İranlı bakan, petrol tankerlerinin güvenlik endişesi nedeniyle boğazdan geçmekten çekindiğini söyledi.

Arakçi, "(Biz) Boğazı kapatmadık. Onların boğazdan geçmelerini engellemiyoruz" diyerek, ABD ve İsrail’in saldırılarının yalnızca İran’ı değil uluslararası toplumu da etkileyen sonuçlar doğurduğunu belirtti.

“Savaş tüm bölgeye yayılabilir” uyarısı

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik operasyonlarını "tam anlamıyla yasa dışı bir saldırganlık eylemi" olarak nitelendiren Arakçi, İran’ın bu süreçte yalnızca kendini savunduğunu ifade etti.

Bölgedeki gerilimin daha da tırmanabileceğine işaret eden Arakçi, "Bölgedeki herkese, 'ABD bize saldırırsa, Amerikan topraklarına ulaşamayacağımız için bölgedeki üslerine, tesislerine, kurulumlarına, varlıklarına saldırmak zorunda kalacağımızı ve bunun sonucunda savaşın tüm bölgeye yayılacağını' zaten söyledik. Bu, ABD'nin bize karşı saldırganlığının bir sonucudur. Bundan biz sorumlu değiliz." şeklinde konuştu.