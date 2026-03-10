Küresel iyimserlik kriptoyu yükseltti: Bitcoin kritik eşiği geçti

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile yaşanan çatışmanın "çok yakında" sona erebileceğine yönelik mesajları, küresel piyasalarda jeopolitik risklere ilişkin endişelerin hafiflemesine neden oldu.

Bu atmosferin etkisiyle kripto para piyasasında hareketlilik artarken, Bitcoin dört günlük aranın ardından yeniden 70 bin dolar seviyesinin üzerine çıktı.

Salı günü Asya işlemlerinin erken saatlerinde Bitcoin yüzde 2,32 oranında değer kazanarak 70 bin 581 dolara yükseldi. Küresel hisse senedi piyasalarındaki pozitif seyirle paralel hareket eden kripto para birimi, petrol fiyatlarında görülen sert düşüşün de desteğiyle yukarı yönlü ivme kazandı.

Kripto para şu saatlerde ise 70.100 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Pazartesi günü yaşanan yoğun satış baskısının ardından gelen toparlanma, piyasalarda risk iştahının yeniden güçlenmesine katkı sağladı.

Altcoinlerde de pozitif seyir

Kripto para piyasasının önde gelen diğer varlıklarında da yükseliş eğilimi görüldü. Piyasa değeri açısından ikinci sırada yer alan Ethereum yüzde 1,3 oranında değer kazanırken, XRP yüzde 1,4 ve Solana yüzde 1,2 yükseldi.

Jeopolitik Riskler Devam Ediyor

Öte yandan analistler, Trump'ın son açıklamalarının yatırımcılar tarafından beklenenden daha hızlı bir çözüm sürecine işaret ettiği şeklinde değerlendirildiğini belirterek piyasalardaki iyimserliğe karşın temkinli olunması gerektiğine işaret etti.

Olası yeni gelişmelerin risk unsuru olmaya devam ettiğini vurgulayan uzmanlar; İsrail, ABD veya İran'dan gelebilecek adımların gerilimi yeniden artırabileceğine dikkat çekti.

Morgan Stanley'den kritik seviye uyarısı

Bitcoin'e ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerden biri de geçen hafta ABD merkezli yatırım bankası Morgan Stanley tarafından yapılmıştı.

Morgan Stanley analistleri, Bitcoin'in 70 bin dolar eşiğini aşmasının piyasa dinamiklerinde belirgin bir değişim yaratabileceğini ifade etmişti. Analistlere göre söz konusu seviyenin yukarı yönlü kırılması, kripto para piyasasında yeni bir yükseliş sürecinin başlaması açısından kritik önem taşıyor.

Buna karşılık analistler, Bitcoin'in bu direnç noktasını geçememesi halinde satış baskısının yeniden güçlenebileceği uyarısında bulunmuştu. Bu senaryoda fiyatların 62 bin ile 60 bin dolar aralığında bulunan destek bölgesine doğru geri çekilebileceği ifade edilmişti.