Jeopolitik risk BIST’te satışları hızlandırdı
Orta Doğu’daki savaşın yarattığı jeopolitik riskler Borsa İstanbul’da satış baskısını artırdı. BIST 100 endeksi geçen haftayı yüzde 6,74 kayıpla 12.792 puandan kapatırken, yeni haftaya da düşüşle başladı. Gün içinde 12.433 puana kadar gerileyen endekste bankacılık hisseleri öncülüğünde satışlar derinleşti.
Orta Doğu’daki savaştan etkilenen piyasalarda, Borsa İstanbul endeksi de olumsuz etkilendi. Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, geçen haftayı yüzde 6,74 düşüşle 12.792,81 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 12.746,23 puanı, en yüksek 13.456,56 puanı gördü. Dün hafta başına 12 bin 602 puandan başlayan endeks ilk iş gününde düştü. Gün içinde 12 bin 433 puanları gören endeks yüzde 2’ye yakın kayıp yaşadı. Toplam işlem hacminin 77,9 milyar lira olduğu endekste, bankacılık yüzde 4,04 holding ise yüzde 2,53 değer kaybetti. Sektör endekslerinde en çok yükselen yüzde 2,6 ile finansal kiralama faktoring, en fazla düşen ise bankacılık oldu.
İlk yarı satıcılı kapandı
Küresel piyasalar, petrol fiyatlarındaki sert yükselişlerin ekonomilerde yavaşlamaya yol açabileceği ve enflasyonist baskıları artırabileceğine yönelik endişelerle negatif bir seyir izlerken, BIST 100 endeksi de küresel piyasalara paralel olarak günün ilk yarısını satıcılı bir seyirle tamamladı. Analistler, günün geri kalanında Orta Doğu’da devam eden gelişmelere ilişkin haber akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.400 ve 12.300 puanın destek, 12.700 ve 12.800 puanın ise direnç konumunda olduğunu ifade etti.
Savaştan önce 14 bin 500 puanın üzerindeydi
Borsa İstanbul’daki satış baskısı özellikle çatışmanın sıcak savaşa dönüşmesiyle hızlandı. ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarından önce 13 bin 900 puan seviyesinde olan endeks ardından yüzde 5’in üzerinde düşüşle yaklaşık 12 bin 987 puana kadar gerilemişti. Hatta savaştan önce 14 bin 500 puan seviyeleri de görülmüştü. Hafta içinde satışların sürmesiyle endeks birkaç gün içinde 12 bin 900 – 12 bin 700 bandına kadar gerilerken, bazı günlerde günlük kayıp yüzde 3’ü geçti. En çok kayıp ise bu süreçte bankacılık endekslerinde oldu. Savaşın finansal piyasalara en hızlı yansıyan etkisi enerji fiyatlarında görüldü. Küresel petrol fiyatları Orta Doğu’daki gerilim nedeniyle 100 doların üzerine çıkarken bazı işlemlerde 120 dolara yaklaştı. Petroldeki artış enflasyon beklentilerini yükseltince, faiz indirimi ihtimallerinde de zayıflık başladı.
Piyasalarda baskı sürüyor, savaş sonrası kayıp yüzde 10
Orta Doğu’daki savaşın uzama ihtimaliyle birlikte, özellikle Türkiye gibi bölgeye yakın piyasalarda risk algısı artıyor. Artan petrol ve enerji maliyetleriyle birlikte, cari denge ve enflasyon beklentileri de olumsuz etkileniyor. Riskten kaçışla birlikte yabancı yatırımcının da sermaye çıkışı hızlanırken, olası bir savaş çanı bir endeksin gerilemesine neden oluyor. Bu nedenle endeks 27 Şubat’tan bu yana yüzde 10 yakın değer kaybetmiş durumda. Buna karşılık savaşın şiddetinin azalması veya enerji fiyatlarında geri çekilme yaşanması halinde Borsa İstanbul’da tepki alımları görülebileceği ifade ediliyor.
Jeopolitik gelişmeler belirleyici olacak
Uzmanlar, Borsa İstanbul’daki yönün büyük ölçüde Orta Doğu’daki gelişmelere bağlı olduğunu vurguladı. Çatışmanın uzaması durumunda petrol fiyatlarının daha da yükselmesi ve bunun küresel büyüme üzerinde baskı yaratması ihtimali, yatırımcıların riskli varlıklardan uzak durmasına neden oluyor. Bu nedenle önümüzdeki dönemde jeopolitik gelişmeler, petrol fiyatları ve küresel merkez bankalarının politikaları belirleyici olacak.
Reel getiride borsa öne çıktı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin “finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarına göre, şubatta aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 7,61, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 7,06 oranlarıyla BIST 100 endeksinde görüldü. Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından külçe altın yüzde 5,57, mevduat faizi (brüt) yüzde 0,49 yatırımcısına reel getiri sağlarken, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 0,35, avro yüzde 0,54 ve dolar yüzde 1,3 yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise külçe altın yüzde 5,03 yatırımcısına reel getiri sağlarken, mevduat faizi (brüt) yüzde 0,03, DİBS yüzde 0,86, avro yüzde 1,05 ve dolar yüzde 1,81 kayba yol açtı. BIST 100 endeksi, üç aylık değerlendirmede Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 21,15, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 17,85 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.
Açığa satış işlemleri yasaklandı
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına ve kredili sermaye piyasası işlemlerinin devamı süresince öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına ilişkin tedbir ve uygulamalara 13 Mart seans sonuna kadar devam edilmesini kararlaştırdı. SPK, konuya ilişkin duyuru yayımladı. Buna göre, Kurul, Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına, kredili sermaye piyasası işlemlerinin devamı süresince öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına ilişkin tedbir ve uygulamalara 13 Mart seans sonuna kadar devam edilmesine karar verdi.