İran'dan ABD'ye rest! 'Burası Venezuela değil'

İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından Muhammed Cafer Esedi, ABD'nin son dönemdeki açıklamaları ve tehditlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Esedi, Washington yönetimine yönelik sert mesajlar verdi.

İran basınında yer alan haberlere göre Esedi, ABD ve İsrail'in Hürmüz Boğazı'nın açılması için baskı kurmaya çalıştığını ancak bu girişimlerin sonuç vermeyeceğini ifade etti.

"Yeniden saldırırsanız daha ağır karşılık alırsınız"

Esedi, açıklamasında "ABD'lilere söylüyoruz; burası kaynaklarını yağmalayabileceğiniz Venezuela değil. Yeniden saldırdığınızda daha ağır bir darbe yiyeceksiniz. İran devleti ve İran halkı size karşı duracak." ifadelerini kullandı.

Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'nin bölge ülkelerini ilgilendirdiğini vurgulayan Esedi, ABD'nin bu konuda söz sahibi olmadığını savundu. İran'ın olası bir saldırıya karşı hazırlıklı olduğunu belirten Esedi, ülkesinin bu doğrultuda planlarının bulunduğunu dile getirdi.