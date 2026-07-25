İran'dan ABD'yi kızdıracak iddia: 11 ABD savaş uçağı ve 17 İHA'yı imha ettik
İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Hüseyin Muhibbi, 15 günlük süreçte bölgedeki ABD üslerinde bulunan 11 savaş uçağı ile 17 insansız hava aracının imha edildiğini öne sürdü. Muhibbi, vurulduğunu iddia ettiği hava araçları arasında yakıt ikmal, nakliye ve keşif uçaklarının da bulunduğunu açıkladı.
İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Hüseyin Muhibbi, 15 günlük süreçte bölgedeki üslerde bulunan 11 ABD savaş uçağını ve 17 insansız hava aracını (İHA) imha ettiklerini bildirdi.
Yarı resmi Tesnim Haber Ajansına açıklama yapan Muhibbi, ABD ordusuna verilen hasara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Muhibbi, bölgedeki üslerde bulunan ABD’ye ait 8 yakıt ikmal uçağı, 1 adet F-15 savaş uçağı, 1 adet C-17 nakliye uçağı, 1 adet P-8 keşif uçağı ve 17 insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini söyledi.