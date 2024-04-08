İran'dan İsrail'e çok sert tehdit: 'Elçiliklerinin hiçbiri artık güvende değil'

İsrail'in Şam'daki İran Konsolosluğu’na gerçekleştirdiği saldırının ardından, Tahran-Tel Aviv hattında gerilim artıyor. İran'ın dini lideri Ayetullah Hameney’in askeri danışmanı Yahya Rahim Safevi, “İsrail’in elçiliklerinin hiçbiri artık güvende değil ve bu korku nedeniyle şu ana kadar 28 büyükelçiliğini kapattılar” dedi. Safevi, saldırıda öldürülen askerlerin cenaze töreninde konuştu.

İsrail’in 1 Nisan’da düzenlediği hava saldırısında, İran Devrim Muhafızları Ordusu Suriye ve Lübnan’dan sorumlu Kudüs Gücü Komutanı Zahedi ile Zahedi’nin yardımcılarından Muhammed Hacı Rahimi, Hüseyin Aminullah dahil 7 kişi hayatını kaybetmişti.

İsrail’in saldırılarının ABD ve bazı batılı ülkelerin desteğiyle gerçekleştiğini dile getiren Safevi, şu ifadeleri kullandı: “Siyonist rejimin son 6 ayı, rejimin 75 yıllık tarihindeki işgal, soykırım, savaş cinayetleri ve suç eylemlerini kapsamaktadır. Konsolosluğumuza gerçekleştirilen saldırı ve Suriye’de varlığı yasal olan askeri danışmanların öldürülmesi uluslararası hukukun ihlalidir. İsrail’in elçiliklerinin hiçbiri artık güvende değil ve bu korku nedeniyle şu ana kadar 28 büyükelçiliğini kapattılar.”

İsrail savunma bakanı: her türlü senaryoya hazırız

Safevi’nin ifadelerinin ardından, İsrail’den de bir açıklama geldi. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın ofisi, her türlü senaryoya hazırlıklı olduklarını bildirdi. Gallant’ın komutanlarla "operasyonel durum değerlendirmesi" yaptığı belirtilen açıklamada, "Gallant, İran ile gelişebilecek herhangi bir senaryoya karşı tepkilere yönelik hazırlıkların tamamlandığını vurguladı” denildi.