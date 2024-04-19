İran’dan İsrail’e misilleme: Ortadoğu’da gerilim had safhada! İşte son dakika gelişmeleri...

ABD medyası, ABD'li yetkililere dayandırarak geçtiği haberlerde, İsrail'in İran topraklarına yönelik bir saldırı düzenlediğini bildirdi.

Reuters'a konuşan İranlı yetkililer, İsfahan'da durumun normal olduğunu belirterek, "Füze saldırısı yok. 3 İHA imha edildi" ifadelerini kullandı. İran, "Küçük bir saldırı oldu, püskürttük" açıklamasında bulundu.

İran basını, İran Hava Kuvvetleri Üssüne ev sahipliği yapan İsfahan eyaletinin kuzeydoğusunda patlama seslerinin geldiğini duyurdu. Devlet televizyonunun haberinde, "Haber kaynakları, İsfahan eyaletinde nispeten şiddetli patlama sesi duyulduğunu bildiriyor. Bu sesin kaynağının ne olduğu henüz açıklanmadı" ifadelerine yer verildi.

Reuters'a konuşan üst düzey İranlı yetkili, "Acil misilleme planı yok, olayın arkasında kimin olduğu net değil" ifadelerini kullandı.

İsrail ordusu, İran'ın İsfahan eyaleti yakınlarında yaşanan patlamalara ilişkin yorum yapmaktan kaçındı.

İşte yaşanan gelişmeler...

10:41 | New York Times'a açıklamalarda bulunan üst düzey İranlı yetkililer, saldırıya ilişkin "Saldırı, muhtemelen İran içinden fırlatılan küçük insansız hava araçları ile gerçekleştirildi. Radar sistemleri, İran hava sahasına giren ve tanımlanamayan uçakları tespit etmedi" dedi.

10:22 | İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı aşırı sağcı Itamar Ben Gvir, saldırı haberlerine ilişkin sosyal medya hesabında "zayıf" paylaşımı yaptı.

10.08 | Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), sabah saatlerinde duyulan patlama seslerine ilişkin “UAEA, İran’ın nükleer tesislerinin zarar görmediğini teyit eder. Genel Direktör Rafael Mariano Gross, herkese son derece itidalli olma çağrısını yineler ve nükleer tesislerin askeri çatışmalarda asla hedef olmaması gerektiğini bir kez daha ifade eder. UAEA, durumu çok yakından izliyor" açıklaması yapıldı.

"Dışarıdan herhangi bir saldırı almadık"

09:46 | İsminin verilmemesi şartıyla Reuters haber ajansına açıklamada bulunan bir İran yetkilisi, "Olayın yabancı kaynaklı olduğu doğrulanmadı. Dışarıdan herhangi bir saldırı almadık. Tartışma, bir saldırıdan ziyade bir sızmaya daha çok işaret ediyor" dedi.

09:34 | Reuters'a konuşan üst düzey İranlı yetkili, "Acil misilleme planı yok, olayın arkasında kimin olduğu net değil" ifadelerini kullandı.

09:12 | İran'ın İsfahan eyaletindeki patlamaların ardından Tahran, İsfahan ve Şiraz ile bazı bölgelerdeki uçuşların askıya alındığı duyurulmuştu. Tasnim Haber Ajansı, uçuşların yeniden başladığını açıkladı.

08:58 | İngiliz güvenlik firması Ambrey, Körfez ve Batı Hint Okyanusu'ndan geçen gemiler tetikte kalmalı uyarısında bulundu. Ambrey tarafından yapılan açıklamada, Körfez ve Batı Hint Okyanusu'ndan geçen ticari gemilere, bölgede artan İHA faaliyetlerine karşı tetikte kalmaları tavsiye edildiği söylendi.

İsrail ordusu yorum yapmadı

08:35 | İsrail ordusu (IDF), İran'ın İsfahan eyaleti yakınlarında yaşanan patlamalara ilişkin yorum yapmaktan kaçındı.

08:17 | İran devlet medyasının aktardığına göre orduda görevli bir general, İsfahan'da herhangi bir hasar bildirilmediğini söyledi. General, "İsfahan'da duyulan güçlü ses, hava savunmasının şüpheli cisimlere ateş açmasından kaynaklandı. Herhangi bir hasar meydana gelmedi" dedi.

08:14 | İran uzay ajansı yetkilisi Hüseyin Dalirian ülkesine yönelik bir füze saldırısını doğrudan yalanladı. Dalirian, İsrail'in "sadece başarısız ve küçük düşürücü bir mini-İHA uçurma girişiminde bulunduğunu ve quadcopterlerin de düşürüldüğünü" söyledi.

"Küçük bir saldırı oldu, püskürttük"

Reuters'a konuşan İranlı yetkililer, İsfahan'da durumun normal olduğunu belirterek, "Füze saldırısı yok. 3 İHA imha edildi" ifadelerini kullandı.

İran, "Küçük bir saldırı oldu, püskürttük" açıklamasında bulundu.

06:13 | İran'ın devlet yayıncılığını yapan İran Radyo Televizyon Kurumu, patlamaların hava savunma sistemlerinin “mini-İHA” hedef almasından kaynaklandığını bildirdi.:05 | İran basını, sabah erken saatlerde İran'ın İsfahan kentinin kuzeybatısında bir patlama duyuldu. İran basınında çıkan haberlerde, patlamanın şehrin uluslararası havaalanı yakınlarında meydana geldiği aktarıldı. Haberlerde patlamanın neden olduğuna dair herhangi bir açıklama yer almadı.

05:54 | ABD'nin ABC News kanalı, ABD'li bir yetkiliye dayandırarak verdiği haberde, İsrail'in İran'a yönelik saldırı düzenlediğini bildirdi. Saldırı haberi, daha sonra CBS News ve CNN tarafından da takipçilerine aktarıldı. Adı açıklanmayan ABD'li yetkililere dayandırılan haberlere göre, İsrail, yerel saatle cuma sabahı erken saatlerde İran'a yönelik bir karşı saldırı düzenledi.