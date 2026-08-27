İran'dan kafa karıştıran petrol açıklaması: Satışlar devam ediyor

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İran Petrol Bakanı Muhsin Paknejad, Merkez Bankası Başkanı Abdulnasır Himmeti'nin kısa süre önce yaptığı "Hiç petrol ihraç etmiyoruz" açıklamasını yalanladı.

Petrol ihracatının devam ettiğini söyleyen Paknejad, "Detaylara girmeyeceğim çünkü ifşa edilirse, bu bilgi düşman tarafından kötüye kullanılacaktır. Şu ana kadar, karasularımızın dışındaki uzak sularda petrol satışı süreci, yani müşterilere teslimat anlamında satışlar devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Paknejad, ABD ablukası nedeniyle petrol satışlarının azaldığını ancak sürdüğünü belirterek, "Çalışmaların devamı için gerekli önlemleri almak üzere titizlikle takip etmeye devam edeceğiz." dedi.

Merkez Bankası Başkanı “İhracat sıfır” demişti

İran Merkez Bankası Başkanı Abdulnasır Himmeti, 20 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, ülkesinin petrol ihracatının tamamen durduğunu açıklamıştı.

Himmeti, "Katarlılarla veya Iraklılarla konuştuğumuzda ihracatlarının sıfıra düştüğünü söylüyorlar. Sonuçta bizim için de aynı durum söz konusu, hiç petrol ihraç etmiyoruz. Gerçek bu, fakat biz bunu öngörmüştük." dedi.

ABD, İran'a karşı uyguladığı "deniz ablukası" kapsamında İran limanlarına giriş ve çıkışları veya İran’a ait gemilerin Hürmüz’e giriş ve çıkışlarını engelliyor. İran, petrol ihracatının büyük çoğunluğunu Çin'e gerçekleştiriyor.

Himmeti, ABD'nin uyguladığı baskının ardından İran'ın petrol ihracatının tamamen durduğunu savunmuş ve “Hiç petrol ihraç etmiyoruz. Gerçek bu.” ifadelerini kullanmıştı. Böylece İran yönetiminden bir hafta içinde petrol ihracatının durumuna ilişkin iki farklı açıklama gelmiş oldu.

ABD, İran'a yönelik deniz ablukası kapsamında İran limanlarına ve İran bağlantılı gemilerin Hürmüz Boğazı'ndaki hareketlerine kısıtlama uyguluyor. İran'ın petrol ihracatında en büyük müşterisi ise Çin.